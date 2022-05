Isola dei Famosi, Eva Henger difende Mercedesz sui social

Le parole di Eva Henger

"Che brutto il bullismo. Ora povera Memi non può nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo? Domani sarà un problema anche se respira?", ha commentato l'attrice. Successivamente l'ex naufraga ha pubblicato anche delle Instagram Stories in cui ha invitato tutti a salvare la figlia finita al televoto, dicendo che votare per lei equivale a votare contro certe pratiche odiose: "Vota Mercedesz, vota contro il bullismo". Subito dopo però la Henger ha cancellato la storia, optando per qualcosa di più neutro come: "Votate per Memi".