Isola dei Famosi, Edoardo in lacrime a causa di Guendalina

Guendalina e Edoardo Tavassi hanno avuto nelle scorse ore un piccolo screzio all' Isola dei Famosi . L'influencer ha fatto delle affermazioni pungenti durante la prova ricompensa, che non sono proprio piaciute al fratello. Alla naufraga è stato chiesto di esprimere un giudizio sincero su ciascun concorrente del reality. Se le sue risposte fossero state giudicate sincere, la Tavassi avrebbe potuto ricevere il premio della prova ricompensa, solitamente del cibo da condividere con i colleghi d'avventura.

Le parole di Guendalina contro Edoardo

Tra i tanti giudizi c'è stato anche quello per il fratello: "Caro Edoardo, sono tua sorella e il bene che ti voglio io non potrebbe volertelo nessun altro. Però la maggior parte delle volte mi vieni contro e soprattutto non mi vuoi dare mai retta neanche quando ti metto in guardia dalle persone. Cose belle finora non ne ho viste perché quello che ho visto è stato fare le buche sulla stuoia". Poi l'ex gieffina ha chiosato dicendo: "Facci vedere cos’altro sai fare perché finora io, da sorella, sono molto delusa da te".

La replica di Edoardo all'Isola dei Famosi

Le affermazioni e le frecciatine di Guendalina hanno infastidito non poco l'attore, che ha commentato dicendo: "Una cosa carina, positiva potevi anche dirla". Poi lo sfogo in confessionale: "Mi sono arrabbiato con mia sorella perché ci sono rimasto male di quello che ha detto. Io che mi sono sentito dire? Il peggio del peggio! È proprio un messaggio brutto come sorella!Mi aspettavo un discorso motivazionale ma ha detto parole più belle a persone che ha conosciuto qui e io che sono suo fratello, che comunque lo sa che sono sensibile, insicuro, ho bisogno di affetto in determinati momenti – che mi dici? Che sono stuoiaman!". Dopo che Guendalina lo ha invitato ad essere meno permaloso, Edoardo si è andato a sedere sulla stuoia e scoppiato in un pianto liberatorio.