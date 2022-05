Isola dei Famosi, eliminato e nomination della diciottesima puntata

La diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda venerdì 20 maggio in prima serata su Canale 5, ha avuto come protagonista anche Guendalina Tavassi. I naufraghi sono stati chiamati a schierarsi: pro o contro la naufraga. Si sono così creati due schieramenti contrapposti. I due gruppi si sono sfidati per la prova ricompensa. A vincere è stata la squadra formata da Estefania, Marco, Lory e Gennaro.