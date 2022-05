Isola dei Famosi, nuovo cambio di programmazione

Nuovo cambio di programmazione per l'Isola dei Famosi: il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi andrà in onda anche venerdì 27 maggio. Come riportato dal sito davidemaggio.it, la moglie di Francesco Totti e i suoi naufraghi si scontreranno con l'appuntamento speciale con Mara Venier e la sua Domenica In di sera. Anche dalla settimana del 23 maggio il reality andrà in onda con il doppio appuntamento sia il lunedì che il venerdì.