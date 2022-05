Isola dei famosi, l'accusa shock: "Medico ritocca i naufraghi"

Dvora Ancona , medico chirurgo specializzato in chirurgia estetica con oltre ventimila followers su TikTok, ha lanciato dei dubbi sulla produzione dell' Isola dei Famosi , affermando che, in base al suo occhio clinico, in Honduras ci sarebbe qualcuno che starebbe facendo dei 'ritocchini' alle naufraghe . L'accusa lanciata attraverso dei video pubblicati sulla nota piattaforma, diventati presto virali. "Abbiamo capito che qui all'Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici", ha dichiarato la donna.

Il presunto ritocchino di Carmen Di Pietro

A passare sotto i raggi x della dottoressa è stata Carmen Di Pietro, sulla quale ha detto: "Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Carmen Di Pietro per esempio è cambiata da una settimana a questa parte. Le vedo gli zigomi più gonfi e soprattutto il botulino appena fatto". Ed ancora "Lei è stata rifatta una settimana fa, perché prima aveva la faccia diversa". Adesso è tutta rimpolpata".

Le accuse a Lory Del Santo

L'altra naufraga ad essere stata presa di mira è la compagna di Marco Cucolo, su di lei la chirurga ha detto: "Ci risiamo, ma che Isola dei Famosi è? Tutti vanno lì e poi cambiano all’improvviso. Una settimana fa Lory Del Santo era screpolata e magra e adesso è un fiore? Guardate come è riempita in faccia. Anche lei come la Di Pietro e come altri sono stati ripassati a L’Isola. Quindi vuol dire che esattamente una settimana fa qualche medico chirurgo è atterrato sull’isola ed ha rimesso a posto la loro faccia. Ne ho quasi la certezza e per voi? La prossima volta ci vado anche io tanto se mi posso fare ne iniezioni e magnare".