Mara Venier: "Chi è Michela Giraud?", la replica dell'attrice

Mara Venier, ospite della puntata di sabato 21 maggio di TvTalk, è stata protagonista di una clamorosa gaffe. A domanda diretta su chi avesse voluto votare come personaggio rivelazione dell'anno tra Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Michela Giraud, la presentatrice e volto di Rai 1 ha replicato candidamente: "Ma chi è Michela Giraud? Io non la conosco! chiedo scusa. Qua dallo studio mi dicono che è molto brava ma non so chi sia".