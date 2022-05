GF Vip, Signorini riceve l'appello di un volto degli anni '90

Alfonso Signorini e gli autori sono già alla ricerca dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 7 . A fronte di personaggi che vengono corteggiati da lungo tempo (come Manuela Arcuri ), fioccano anche le candidature spontanee, come quella di Eleonora Cecere . Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, l'ex volto di Non è la Rai ha lanciato un appello al conduttore: "Vorrei chiedere ad Alfonso Signorini di darmi quest'opportunità". Quindi ha assicurato: "Potrei dare tanto nella Casa".

Perché Elonora Cecere vuole partecipare al GF Vip

Non è la prima volta che la showgirl chiede di partecipare al Gf Vip. Nel 2016 spiegava il motivo per cui voleva partecipare ad un programma del genere dicendo: "Partecipare al reality sarebbe una grande opportunità professionale per la quale sono pronta a rimandare tutti i miei programmi. Potrebbe essere un trampolino di lancio, che mi permetterebbe di tornare in Tv dopo tanti anni dedicati al teatro. E poi rappresenterebbe una rivincita: nel 2014 avevo fatto il provino per partecipare pronta a sfidare attrici, cantanti e tutti i grandi volti dello star star system. Mi piacerebbe nella casa qualche mia ex collega di “Non è la Rai”. Sarebbe divertente".