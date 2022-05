Isola dei Famosi, Soleil Sorge ci ripensa: il ritorno in Honduras

Soleil Sorge, ex opinionista de La Pupa e il Secchione show, tornerà in Honduras all'Isola dei Famosi come nuova concorrente. Insieme a lei anche Vera Gemma. Nelle scorse settimane ci sono stati molti rumors al riguardo, che riportavano di una loro partecipazione come opinioniste, ma pare che le due vippone saranno invece delle concorrenti. A lanciare la notizia è stato il portale Pipol Reality, che ha contattato l'influencer per capire le motivazioni della sua scelta.