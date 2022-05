Alessandro Iannoni fuori dall'Isola: il commento del padre

Nel corso dell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi , Alessandro Iannoni ha comunicato la sua decisione di non proseguire la sua avventura in Honduras, preferendo ritornare sui libri e preparasi per gli esami universitari che lo attendono nei prossimi mesi. Il figlio di Carmen Di Pietro ha voluto abbandonare il reality e rifutare il contratto per il prolungamento della permanenza fino a fine giugno. Una decisione che ha lasciato scontenti in tanti.

Le parole del padre di Alessandro

Il padre del ragazzo, Giuseppe Iannoni, raggiunto da Fanpage, ha commentato la decisione del figlio dicendo: "Gli ho detto che, come tutte le cose, era un’occasione di crescita in più. Ogni estate ad esempio lui va in Inghilterra e lavora come cameriere, mantenendosi da solo. L’ho sempre incoraggiato, ogni esperienza lo aiuta a crescere. C’è una cosa però che ci terrei a precisare". Quindi ha aggiunto: "Ci tengo a dire che Alessandro non è un ragazzo “casa e chiesa” che studia e basta obbedendo agli ordini della madre, come può essere sembrato. È un ragazzo come tanti, con una vita sociale, gli amici, il divertimento: semplicemente lo studio ora è la sua priorità e questo da padre mi rende felice".

Perché Alessandro è diventato naufrago dell'Isola dei Famosi

“Carmen non ha mai fatto nulla per convincerlo. Spesso però sentiva la madre parlare della sua prima esperienza sull’Isola e delle sfide che si era trovata ad affrontare, così si è incuriosito. Ha scelto di partecipare un po’ per mettersi alla prova, un po’ per vedere di cosa di trattava" spiega il padre del ragazzo. Giuseppe Iannoni ha poi rivelato che per motivi di lavoro ha viaggiato molto negli ultimi anni, quindi capitava di rado a Roma. Il rapporto tra i due è ottimo, e Alessandro parte veda il padre come un punto di riferimento.