Guendalina Tavassi dopo il ritiro dall'Isola: "Mangio e vomito"

Nel corso dell'ultima puntata dell' Isola dei Famosi , Guendalina Tavassi , a sorpresa, ha annunciato di non voler proseguire con il reality, preferendo tornare a casa dai suoi figli. La naufraga subito dopo aver fatto il suo annuncio ha lasciato la Palapa ed ha fatto rientro in albergo dove si è rimpossessata del suo smartphone, quindi ha potuto riprendere in mano i suoi social. Sin da subito è stato un susseguirsi di foto, stories e video.

La rivelazione di Guendalina Tavassi

Durante una Instagram story, Guendalina ha svelato un piccolo problema che la sta aflliggendo in queste ore. La naufraga non ha fatto mistero di aver mangiato molto da quando ha lasciato il gioco, ma questo le ha causato anche il vomito. Una reazione normale quando per settimane si è mantenuto un regime alimentare strettissimo. "Per ora ho solo mangiato e vomitato però va bene così, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa", ha riferito l'influencer.