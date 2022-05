Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi abbandona: il motivo

Isola dei Famosi, Guendalina lascia il programma

Dopo l'addio di Alessandro Iannoni, si è registrato anche quello di Guendalina Tavassi. La naufraga ha fatto il suo annuncio in lacrime: "Purtroppo ho preso la decisione di lasciare, torno a casa dai miei figli. Mi viene da piangere, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle cose urgenti di forza maggiore, devo tornare e risolvere. Ho anche il compleanno di Gaia per i suoi 18 anni, non posso mancare". A nulla è servito l'intervento del padre Luciano, che ha cercato di rassicurarla.

Tavassi a cuore aperto

Guendalina ha aggiunto che: "Il mio cuore vorrebbe rimanere qua, ma devo tornare dai miei figli che hanno bisogno di me. Per me è un traguardo essere arrivata fino a qui, ma purtroppo avevo solo questo tempo per restare qui. Se fosse stato per me sarei rimasta qui, davvero. Avrei proseguito ma purtroppo non posso lasciare i miei bambini in questo momento, mi ero data come scadenza la giornata di oggi 23 maggio, data in cui ci sarebbe dovuta essere la finale". Sono in tanti però a pensare che la sua decisione possa essere stata in qualche modo influenzata dall'uscita dal carcere dell'ex marito, Umberto D'Aponte.