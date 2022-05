Isola dei Famosi, Laura Maddaloni al vetriolo contro alcuni naufraghi

Nonostante la sua avventura all' Isola dei Famosi si sia ormai conclusa, Laura Maddaloni continua a catalizzare l'attenzione del gossip. Nel corso di una recente intervista a Super Guida Tv, la judoka si è lasciata andare ad alcune considerazioni nei confronti degli altri naufraghi. Sulla sua esperienza a Cayo Cochinos ha detto: "Ho assolutamente voluto fare questo percorso, da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’Isola e che per certi versi somiglia alla mia ex vita da agonista".

Le parole di Laura Maddaloni su Vaporidis e Guendalina Tavassi

Durante la sua esperienza all'Isola dei Famosi, la sportiva ha dimostrato ai telespettatori il suo carattere. Noti sono anche gli scontri con l'attore Nicolas Vaporidis, sul quale ha dichiarato: "Avrebbe potuto dire che ci nominava semplicemente perché ci riteneva forti. Alla fine non è che lui mi ha deluso perché in fondo non è un mio amico, le delusioni sono altre. Non mi è piaciuto come personaggio perché ha giocato con falsità". Poi ha sparato a zero anche contro la Tavassi, dicendo: "Con Guendalina c’è stato più di uno scontro. Sono convinta che lei è entrata per provocarmi. Mi dispiace dirlo ma loro fanno questo per lavoro, per me è stata solo un’esperienza. Io ho costruito la mia carriera sullo sport, oggi sono una personal trainer, tutto quello che arriva è un di più".