Isola dei Famosi e chirurghi estetici: le parole di Luca Vismara

Non accenna a placarsi il gossip riguardante i presunti ritocchini estetici in Honduras, a cui sarebbero ricorsi alcuni naufraghi in gioco, lanciato dalla dottoressa Dvora Ancona. Ipotesi smentite categoricamente da un ex concorrente dell'Isola dei Famosi, Luca Vismara, finalista dell'edizione 2019. "Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno" ha affermato l'ex concorrente sui social.