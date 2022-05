Gigi D'Alessio scatenato: frecciatina hot a Mara Venier e Alessia Marcuzzi

Gigi D'Alessio piccante a Domenica In Show, dove ha eseguito un medley delle sue canzoni più popolari e amate. Mentre era alle prese con la hit Non dirgli mai l'artista napoletano si è lasciato scappare un commento hot sul seno di Mara Venier e Alessia Marcuzzi. Dopo aver cantato la celebre strofa "Quel seno che non è cresciuto più", Gigi ha affermato, rivolgendosi alla Venier e alla Marcuzzi: "Ovviamente non sto parlando di voi due". Un chiaro riferimento alla grandezza del decollete delle due conduttrici, che sono scoppiate a ridere piuttosto imbarazzate.