Stefano De Martino: "Non risposo Belen. Emma Marrone? Bellissima"

Sì, Belen e Stefano sono tornati insieme. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera De Martino ha confermato l'ennesimo ritorno di fiamma con la soubrette argentina, precisando però di non avere alcuna intenzione di risposarla. I due sono convolati a nozze il 20 settembre 2013, qualche mese dopo la nascita del figlio Santiago. "Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre vite!", ha spiegato l'ex ballerino che ha poi aggiunto: "Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c'è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro".