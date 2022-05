Isola dei Famosi, anticipazioni: doppia eliminazione a sorpresa

L' Isola dei Famosi torna lunedì 30 maggio in prima serata su Canale 5 con nuovi confronti, colpi di scena ed eliminazioni. Come svelato nelle scorse ore dalle anticipazioni del reality show targato Mediaset, i naufraghi riceveranno una brutta notizia. Ilary Blasi , dopo aver rivelato il nome dell'eliminato della puntata, aprirà un nuovo televoto flash per eliminare un altro concorrente. I due eliminati quindi raggiungeranno Playa Sgamadissima, dove si confronteranno con un nuovo televoto flash con Roger Balduino . Chi sarà a salvarsi?

Chi esce stasera secondo i sondaggi

I naufraghi che rischiano di lasciare Cayo Cochino sono: Estefania, Lory, Marco, Maria Laura e Nick. In base ai sondaggi che circolano in rete pare che a lasciare la Palapa possa essere la Bernal, che è apparsa poco trasparente e sincera agli occhi del grande pubblico televisivo. La giovane modella, che in molti paragonano a Belen Rodriguez, è stata duramente attaccata da Vladimir Luxuria nel corso dell'ultima puntata. Nel corso del nuovo appuntamento non mancherà una sfida per i naufraghi, in cui dovranno trattenere il respiro in due vasche piene d'acqua e sapone.