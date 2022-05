Isola dei Famosi, Laura Maddaloni contro Nicolas: "Si trasforma"

Laura Maddaloni e Clemente Russo sono stati ospiti dell'ultima puntata di Isola Party, andata in onda poco prima dell'inizio della venutinesima puntata del reality show di Canale 5. I due ex naufraghi si sono lasciati andare ad una lunga intervista da parte di Ignazio Moser e Valentina Barbieri, conduttori del format. Dopo aver parlato dell'esperienza fatta in Honduras, che li ha vista per alcune settimane separati in due isole diverse, la judoka ed il marito si sono lasciati andare a delle considerazioni su alcuni naufraghi.