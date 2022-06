Isola, Guendalina attacca Laura Maddaloni: le sue parole

Guendalina Tavassi, protagonista assoluta dell'Isola dei Famosi 2022, dopo essere tornata in Italia, rifiutando di rimanere ancora un mese in Honduras (il reality è stato prolungato di 30 giorni), ha realizzato un video per The Pipol tv, dove ha ammesso di sentirsi la vincitrice morale del programma. "Il vincitore morale di questa edizione… sono io", ha ammesso l'ex naufraga con la solita schiettezza e sincerità che la contraddistinguono. Quindi proseguendo ha aggiunto: "Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse toppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle ba**e, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola".