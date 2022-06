Isola dei Famosi, tre naufraghi violano il regolamento: la punizione

Per i naufraghi dell' Isola dei Famosi 2022 non c'è pace. Nel corso del daytime di mercoledì 1 giugno si è visto un momento particolare del gruppo, che ha ricevuto una punizione. Marialaura De Vitis ha annunciato ai compagni d'avventura l'arrivo di un messaggio da parte della produzione : "Nel corso della puntata di ieri, contravvenendo alle regole del gioco, Marialaura , Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi lo spirito dell'Isola ha deciso che resisterete tutti senza cibo e fuoco per tutto il giorno".

Edoardo e Nicolas non si pentono

La reazione dei naufraghi non si è fatta attendere. L'ex di Paolo Brosio non si sente colpevole, in quanto ha agito per fame. Prealtro lei ritiene di non aver infranto il regolamento visto che il cibo le è stato ceduto. Stando alle parole di Edoardo Tavassi, pare che sia stato lui insieme a Nicolas Vaporidis e Luca Daffré a violare il regolamento. I tre naufraghi hanno dato solo alcuni pezzetti dei loro alimenti ai compagni. Dopo il provvedimento Carmen è scoppiata in lacrime. Tavassi invece ha replicato: "Non mi sento punito, non sono pentito minimamente, lo rifaccio". Parole a cui fanno eco quelle di Vaporidis che ha detto: "Con fierezza lo dico, perché avevano una fame mostruosa. Prendo questa punizione con onore e chi se ne frega".