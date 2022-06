Isola dei Famosi, Roger ha abbandonato: il comunicato

Roger Balduino ha abbandonato l' Isola dei Famosi : lo ha annunciato un comunicato ufficiale. La notizia in verità era già nell'aria da parecchi giorni, ma ogni dubbio è stato fugato nelle scorse ore. Il modello è stato costretto a lasciare Playa Sgamadissima perché non era più in grado di camminare a causa di un problema alla caviglia. In precedenza il naufrago aveva riportato delle ferite e delle contusioni durante una fase di gioco, mettendo male un piede nell'orologio honduregno.

Il comunicato dell'Isola dei Famosi

In quell'occasione Roger è stato trasportato in ospedale per più specifici esami diagnostici. Quell'episodio però non ha fermato Balduino dal proseguire la sua avventura in Honduras. Nel daytime di giovedì 2 giugno è stato letto il comunicato ufficiale. La produzione ha invitato Pamela a leggere il messaggio: "Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare". La naufraga, ora si ritrova a dover vivere quest'avventura su Playa Sgamadissima in solitaria.