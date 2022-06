Soleil Sorge e Vera Gemma all'Isola solo per un giorno: il rumor

Soleil Sorge e Vera Gemma sono state chiamate dalla produzione dell'Isola dei Famosi per sbarcare a Cayo Cochino in qualità di guest star. Il compito delle due showgirl sarebbe quello di 'disturbatrici' del reality, al fine di ravvivare e dare uno scossone agli equilibri ormai consolidati tra i concorrenti rimasti in gioco. Le due ospiti sono partite dall'Italia il 24 maggio scoro e sono arrivate in Honduras il giorno dopo. Tutto calcolato affinché potessero fare la quarantena preventiva.