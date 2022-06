Isola dei Famosi, le confessioni segrete di Marialaura: baci a donne

Confessioni intime all' Isola dei Famosi 2022 per la vincitrice de La Pupa ed il Secchione, Marialaura De Vitis . Per la naufraga, che ha già dovuto incassare il friendzone di Alessandro Iannoni, in amore sembra non essere molto fortunata. Durante il gioco della verità , l'ex compagna di Paolo Brosio ha confessato di aver baciato diverse ragazze , ma ha anche precisato di non essere bisessuale.

La cotta per Luca Daffrè

Tra una rivelazione e l'altra, la naufraga si è lasciata scappare anche un'altra verità, cioè quella dell'infatuazione presa per il bellone del gruppo, Luca Daffrè. Ed è proprio a lui che ha detto: "Quindi ti piacevo? Anche a me piacevi prima, quando avevi gli addominali, poi li hai persi. Sei sempre stato bello, anche senza addominali. Se sei un bello che balla? Non so se sai ballare, vogliamo provare? Dai vedremo in futuro cosa succederà. Poi ti dirò se sei un bello che balla o il contrario".

Le rivelazioni di Mercedesz

Mentre sull'Isola dei Famosi scoppiano nuove liti tra i naufrghi (Nick Luciani è stato attaccato da Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis), anche Mercedesz Henger ha rivelato di alcuni dubbi sul suo orientamento: "No, non avrei una relazione con una donna, ad oggi no sono sicura. Ho avuto anche io il mio periodo dove ho avuto dei dubbi, ma ad oggi ti dico di no. Sì in passato c’ho pensato e avevo il dubbio, ma adesso sono sicura e non mi piacciono le donne da quel punto di vista".