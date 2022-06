Isola dei Famosi, Nicolas e Carmen contro un naufrago

Nuovi litigi all' Isola dei Famosi . Nelle scorse ore i naufraghi di Playa Rinnovada hanno dovuto fare i conti con la punizione ricevuta dalla produzione per aver violato il regolamento del reality. Nel daytime di giovedì 2 giugno, dopo aver appreso dell' abbandono di Roger Balduino per sopraggiunti motivi di salute, si è vista l'accesa discussione tra Nick Luciani e Nicolas Vaporidis . Dopo il diverbio il cantante, che ha litigato anche con Carmen Di Pietro , si è lasciato andare ad uno sfogo: "Mi è dispiaciuto, sto scoprendo ancora di più le persone , si sono poste in una maniera che non mi aspettavo".

Carmen Di Pietro contro Nick

Le proteste dei naufraghi continuano, poiché non è stata presa bene la punizione della produzione. La madre di Alessandro Iannoni ha suggerito: "Questa mattina forse conviene che non mangiamo, è meglio la cena un po' più ricca che pranzo e cena spezzettati". Parole che hanno scatenato la reazione contraria di Nick, che ha replicato: "Per me è sbagliato che avete iniziato questo percorso facendo solo la cena, perchè potete fare sempre pranzo e cena”. La showgirl ha quindi chiosato: "Pranzo e cena, ma dove sta la roba? Ma non mangi, preferisco la sera, almeno dormo quelle tre ore. E’ pochissimo il riso, si permette di dire abbondanza, ma dove lo vede, evidentementequesto sogna la notte, questo non capisce.

Lo scontro tra Nicolas e Luciani

"Ti stiamo spiegando la motivazione, tu non mangi quindi per te non è un problema, quindi o lo rispetti e non ci rompere i c*gl*on*. Non capisco perchè adesso ti sei svegliato così", ha detto Vaporidis al cantante, quindi chiosando ha aggiunto: "Mi sorprende che abbia fatto questa proposta proprio adesso. Per settanta giorni non ha detto una parola, non so se fidarmi di lui