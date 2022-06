Antonella Mosetti furiosa: "Ho subito una grave perdita economica"

Problemi lavorativi ed economici per Antonella Mosetti. Per circa due mesi la soubrette è scomparsa dai social network, dove negli ultimi anni si è data da fare come influencer. "C'è stato un cambio di telefono e hanno cambiato i modi di resettare i telefoni e passare la memoria da un telefono all'altro - ha spiegato a Novella 2000 l'ex ragazza di Non è la Rai - Con l'iPhone bastava semplicemente avvicinare il vecchio al nuovo e automaticamente passare i dati. Una volta invece facevi il backup via computer. Io ho fatto la vecchia procedura e mi è stato bloccato Instagram".