Isola dei Famosi, nuovi abbandoni per problemi fisici: il rumor

Nuovi problemi per l' Isola dei Famosi 2022. Dopo l'abbandono per motivi di salutedi Roger Balduino potrebbero verficarsi altre defezioni. A rischio infatti sono Marco Cucolo , il compagno di Lory Del Santo, e Edoardo Tavassi . Nel daytime di mercoledì 8 giugno si è appreso che entrambi i naufraghi si trovavano in infermeria per alcuni problemi sopraggiunti nei giorni scorsi.

Il rumor sui nuovi abbandoni

L'influencer Amedeo Venza ha fornito qualche notizia in più al riguardo affermado sul suo profilo Instagram che "Edoardo Tavassi e Marco Cucolo potrebbero lasciare l'Isola per via di un malessere fisico. Proprio ieri erano assenti dalla spiaggia perché portati in infermeria". Al momento non si conoscono i dettagli e per scoprire qualcosa in più occorrerà attendere la prossima puntata del reality che andrà in onda lunedì 13 giugno in prime time su Canale 5.