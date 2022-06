Isola dei Famosi, svelati i problemi di salute di Marco Cucolo

Dopo l'abbandono ufficiale di Marco Cucolo all'Isola dei Famosi, i naufraghi rimasti in gioco hanno commentato la defezione del collega, rivelando i motivi di salute che lo hanno portato ad interrompere la sua avventura in Honduras iniziata 80 giorni fa. La prima a dire la sua è stata Estefania Bernal che, dopo aver letto il comunicato della produzione ha detto: "Stava male di fegato". Poi la naufraga ha aggiunto: "Non pensavo così da abbandonare". Ed ancora: "Si anche allo stomano non è stato bene, ma credevamo che sarebbe tornato".