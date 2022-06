Guenda Goria si sposa: testimoni di nozze due ex del Grande Fratello Vip

Fiori d'arancio in vista per Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta. L'attrice e pianista convolerà a nozze tra settembre e ottobre - la data ufficiale non è stata ancora svelata - con Mirko Gancitano, videomaker, fotografo, inviato tv visto all'ultima edizione de La Pupa e il Secchione. A Pomeriggio 5 Guenda ha ufficializzato i nomi dei testimoni: per la Goria Delia Duran, per lo sposo Alex Belli. Dunque due chiacchierati protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. A Barbara d'Urso la 33enne ha inoltre confidato di aver acquistato insieme al futuro marito una casa a Sharm el-Sheik, in Egitto, dove i due si sono incontrati la prima volta.