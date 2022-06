Squid Game The Challenge: arriva il reality di Netflix con il montepremi più alto di sempre

Come funziona Squid Game The Challenge

La produzione del reality game è stata affidata a All3Media, società che ha prodotto anche The Circle, Boss in Incognito, The Cube e altri. Anche se ancora non ci sono molti dettagli al riguardo, per Netflix sarà "una grande competizione ed esperimento sociale". Saranno 456 i giocatori e, proprio come nella serie, anche il montepremi in palio è notevole: 4,56 milioni di dollari. La cifra più alta per un game show. I partecipanti, dopo aver indossato l'iconica tuta verde, incontreranno sia Front Man che gli uomini in rosso. Anche in Squid Game The Challenge i concorrenti vivranno isolati e si conosceranno meglio gli uni con gli altri, creando alleanze o scontri.

Come partecipare

I casting del reality game sono aperti ad ogni candidato in ogni Paese del mondo. I requisiti richiesti sono quelli della buona conoscenza della lingua inglese, avere almeno 21 anni, essere muti di passaporto e dare la propria disposnibilità per quattro settimane, il tempo delle riprese che dovrebbero partire nel 2023. Il sito web dedicato è già stato lanciato. Si trovano tre sezioni: per chi vive in Inghilterra, negli Stati Uniti e negli altri Paesi. Oltre ai requistiti si chiede anche di caricare un video di presentazione di qualche minuto.