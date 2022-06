Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi: "Perché Nick Luciani non merita la finale"

Guendalina Tavassi , una delle protagoniste assollute dell' Isola dei Famosi 2022 , ha partecipato all'ultima puntata di Casa Chi, dove ha sparato a zero contro alcuni naufraghi e detto chi, secondo lei meriterebbe di arrivare in finale. L'Influencer ha puntato il dito contro Nick Luciani , che pare l'abbia delusa molto: "Nick è cambiato da quando è uscito dall'infermeria. Ha iniziato a uscire fuori negativamente. E' cambiato così, di punto in bianco".

Le parole su Estefania

Il Cugino di Campagna non è l'unico ad aver deluso l'ex naufraga, che chiosa anche contro la modella Estefania Bernal: "Durante l'Isola è stata falsa e calcolatrice. Abbiamo provato di tutto per mandarla a casa ma non ci siamo riusciti". E sull'avvicinamento tra Edoardo e Mercedesz, la Tavassi ha detto: "Alla fine sono carini, dai". Quindi ha rivelato sul fratello: "Ha preso tante cantonate nella sua vita sentimentale. Sta anche a me proteggerlo".