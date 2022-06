Isola dei Famosi, incidente hot: Mercedesz spoglia Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi è rimasto nudo all'Isola dei Famosi 2022. Nella giornata di giovedì 16 giugno l'attore e Mercedesz Henger sono stati protagonisti di un incidente hot. Mentre stavano facendo il bagno, il fratello di Guendalina ha ironizzato sull'aspetto estetico della modella: "Tu non hai l’aspetto da principessina, tu sembri Super Mario scandinavo". La Henger non l'ha presa però tanto bene, iniziando una lotta in acqua per sfilare i boxer del naufrago. Ad andare in aiuto della naufraga è stata Estefania.