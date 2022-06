Game of Thrones, arriva lo spin-off su Jon Snow: Kit Harington protagonista

Game of Thrones potrebbe tornare presto con uno spin-off dedicato al protagonista Jon Snow , almeno questo è qaunto riportato da The Hollywood Reporter. Di sequel dopo l'ottava stagione già si vociferava da tempo, ma ancora non erano chiari quali sarebbero stati i filoni narrativi.

La nuova serie su Jon Snow

Stando alle indicazioni della testata americana, il progetto, qualora dovesse realmente realizzarsi, avrebbe come interprete principale Kit Harington, che ha già prestato il suo volto al personaggio di Jon Snow. Nel finale dell'ultima stagione Snow scopre che il suo vero nome è Aegon Targaryen, un potenziale erede del Trono di Spade, quindi il suo esilio da Westeros e la fuga nella Foresta Stregata verso una nuova vita. Se il sequel di Game of Thrones è ancora incerto, cosa diversa è invece per il prequel House of Dragon, che sarà disponibile in America ed in Italia (su Sky e Now) dal 22 agosto.

Gli altri personaggi

Secondo le prime indiscrezioni, è possibile che nella serie-sequel tornino anche altri personaggi amatissimi della saga, come le sorellastre Arya (Maisie Williams) e Sansa Stark (Sophie Turner). Kit Harington ha ricevuto ben due candidature agli Emmy. L'attore ha preso parte a film come La mia vita con John F. Donovan di Xavier Dolan e, più di recente, il cinecomic Marvel The Eternals di Chloé Zhao. In aggiunta è stato protagonista di un episodio alla serie antologica di Amazon Modern Love.