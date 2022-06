Jon Snow pronto a tornare in tv. Stando a quanto riportano Hollywood Reporter e Variety, HBO sta lavorando ad uno spin off di Game of Thrones, conosciuto in Italia anche con il nome de Il Trono di Spade. Il progetto è ancora agli albori e la serie sarebbe un sequel dei fatti accaduti dopo la fine dell'ottava e ultima stagione, con Jon che è stato uno dei pochi personaggi sopravvissuti al devastante finale. In attesa di saperne di più a breve debutterà il prequel House of Dragons.