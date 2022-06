Isola dei Famosi e La Talpa insieme in tv: coinvolta Maria De Filippi

La Talpa torna in tv! A dodici anni dall'ultima edizione Mediaset ha intenzione di riproporre il format nella prossima stagione televisiva. Stando a quanto riporta Tv Blog, il programma andrà in onda nella primavera 2023 insieme all'Isola dei Famosi. "In onda contemporaneamente: magari l'Isola di lunedì e la seconda di giovedì o di venerdì, a seconda delle esigenze del palinsesto", fa sapere il portale, che aggiunge un curioso dettaglio. La Talpa potrebbe essere realizzata dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi, che quest'anno ha fatto a meno di Temptation Island.