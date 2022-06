Isola dei Famosi, la verità di Marco Cucolo: i problemi di salute e Lory

Marco Cucolo ha raccontato la sua avventura all'Isola dei Famosi nel corso di una recente intervista rilasciata al portale web Fanpage. Il naufrago, che ha perso più di 23 chili, ha dovuto lasciare il reality show di Canale 5 a causa di alcuni problemi di salute. Ed è proprio a causa dei calcoli alla cistifellea che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico: "Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com'ero prima. Psicologicamente non è facile". Ed ancora: "I medici in Honduras mi hanno detto che l'operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po'. Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male".