Brad Pitt shock: "Non riconosco i volti delle persone"

Sconvolgente rivelazione di Brad Pitt: non riesce a riconoscere i volti delle persone. L'attore di Hollywood ha rilasciato una recente intervista al settimanale GQ dove, dopo aver dichiarato di sentirsi alla fine della sua carriera (lasciando intendere un ritiro non troppo lontano), ha rivelato di soffrire di prosopagnosia. Il divo ha affermato di soffrire di tale patologia, anche se non gli è stata mai diagnosticata.