Aurora Ramazzotti: il rapporto tra Eros e Michelle, i problemi dell'essere 'figlia di'

La confessione di Aurora Ramazzotti

La pace ritrovata tra i genitori di Aurora non era per nulla scontata, anzi. Per anni Eros e Michellenon si sono parlati. Nel corso dell'intervista la Ramazzotti ha dichiarato: "Nell'ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati ad essere amici e per me è una sensazione bellissima. L'anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbia efesteggiato insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude per me e per loro". Un passo importante quello fatto dalla conduttrice e dal cantante, che è d'esempio anche per tante coppie di separati. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, Michelle : oggi è legata al medico Giovanni Angiolini.

I problemi per essere 'figlia di'

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha fatto delle confessioni anche sul mondo dello spettacolo ed il suo desiderio di lasciare il segno. La 26enne, legata a Goffrezo Zerza, ha scelto di lavorare nel mondo della televisione, dedicandosi alla conduzione. Ma questa sua scelta ha comportato non poche difficoltà. Perché essere figlia d’arte a volte non è sempre un privilegio. Sono tanti i lavori che ha perso proprio a causa della sua discendenza. Aurora Ramazzotti sarà la co-conduttrice insieme a Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato di Love Mi, l’evento che si terrà martedì 28 giugno a partire dalle 19 da Piazza Duomo in diretta su Italia Uno.