Ilary Blasi brilla in tv con la collana-cintura di cristalli

L'Isola dei Famosi 2022 verrà ricordata, tra le tante cose, anche per i look di Ilary Blasi. Per questa edizione la conduttrice ha puntato tutto su accessori sfavillanti, che hanno saputo impreziosire ogni tipo di outfit. Per la finale che ha visto trionfare Nicolas Vaporidis la moglie di Francesco Totti ha scelto il bianco e i cristalli. La bionda presentatrice ha indossato un white dress: un modello con le maniche lunghe, la scollatura profonda e la gonna a portafoglio dal taglio asimettrico, la cui particolarità stava nel profondo spacco laterale che ha lasciato le gambe in mostra.