Grande Fratello Vip 7 inizia prima: "Nel cast anche un ex nuotatore"

Manca poco al ritorno in tv del Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality show doveva partire lunedì 19 settembre ma pare sia stata anticipata al 12. Notizia spifferata da Dagospia e in qualche modo confermata da Alfonso Signorini, autore e conduttore del programma, che non ha nascosto la probabilità di tornare in onda prima del previsto. Nel ruolo di opinionista è stata riconfermata Sonia Bruganelli , la moglie di Paolo Bonolis, affiancata questa volta da Orietta Berti.

La durata del Grande Fratello Vip 7

Sulla carta sono previste ben cinquanta puntate del GF Vip in prime time, un record nella storia della trasmissione. Ovviamente tutto dipenderà dagli ascolti e si valuterà il da farsi settimana dopo settimana. Intanto Signorini è alle prese con il cast: sembra che il giornalista stia cercando un accordo con Rita Dalla Chiesa. "È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali", si legge su Dagospia che tira in ballo altri due papabili concorrenti: l'inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello del più noto Gene, e l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto.

I concorrenti del GF Vip 7

In lizza per entrare nella Casa più spiata d'Italia ci sarebbero inoltre: Guendalina Canessa, l'ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, Manuela Arcuri, Gigliola Cinquetti, Antonio Razzi, Alvaro Vitali, Pamela Prati. E poi ancora: Federico Fashion Style, Antonella Fiordelisi, Asia Gianese, Evelina Sgarbi, Brenda Asnicar, Max Felicitas. Quest'ultimo era dato per certo fino a qualche settimana fa ma sarebbero sorti problemi relativi al cachet.