GF Vip 7, Rita Dalla Chiesa nel cast? Le sue parole

Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7 ? Questo è il gossip che da giorni circola in rete. l'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, che ha svelato in esclusiva che la conduttrice televisiva dovrebbe far parte del cast della prossima edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini . Un'edizione che ha già avuto le sue conferme, come quella dell'opinionista Sonia Bruganelli , che quest'anno avrà al suo fianco Orietta Berti al posto di Adriana Volpe.

Le parole di Rita Dalla Chiesa

Al portale Fanpage, la giornalista ha confermato di aver avuto dei contatti con Signorini: "I contatti con Alfonso ci sono stati, è una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte". Poi ha sottolineato: "Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più".

Sui reality

Sull'ipotesi di partecipare ad un esperimento sociale di tal genere ha detto: "Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato".