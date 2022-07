GF Vip 7, l'ultimo indizio di Signorini e il rumor sul cast

Alfonso Signorini sembra essere, insieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, al momento l'unica certezza del Grande Fratello Vip 7. Sono, infatti, tanti i rumors e le indiscrezioni che si susseguono in rete circa la composizione del nuovo cast del reality show in quota Canale 5. In questi ultimi giorni il presentatore del programma sta lasciando sui social degli indizi. Se il primo sembra riferirsi a Chadia Rodriguez, c'è grande curiosità invece per il secondo.