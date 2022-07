Fedez e i rapporti con Achille Lauro oggi: le parole del rapper

In che rapporti sono oggi Fedez e Achille Lauro ? A far chiarezza è stato il marito di Chiara Ferragni, che ha voluto mettere a tacere una volta e per tutte gli insistenti rumors circa un allontanamento tra i due musicisti, protagonisti, insieme a Orietta Berti, del tormentone estivo 'Mille'. Ad alimentare i dubbi circa dei rapporti raffreddati tra i due è stato un gossip circolato recentemente, secondo cui Federico e Achille non si sarebbero nemmeno salutati alla MIlano Fashion Week .

I chiarimenti di Fedez

Il rapper ha rivelato ai suoi fan in che rapporti è con il collega, che non ha partecipato al concerto per beneficienza LoveMi: "Lauro non è venuto perché aveva un concerto o aveva qualcosa. Ma ragazzi ve lo giuro, non ho litigato con Lauro. L'ho sentito una settimana fa, ve lo giuro". A riprova di quanto detto, il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato delle stories su Instagram dove lo si vede al concerto di Achille. Fedez ha ripreso alcuni momenti del dietro le quinte con un video e ha poi postato una foto con Lauro, dove li si vedono abbracciati e sorridenti.