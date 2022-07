Gf Vip 7, l'indizio di Signorini e il rumor su George Ciupilan de Il Collegio

Chi è George Ciupilan

Il passato di George non è stato facile. La notorietà è arrivata subito dopo la partecipazione a Il Collegio e La Caserma. Il giovane ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, dove ha parlato del suo difficile passato. Il ragazzo ha origini rumene ed il suo arrivo in Italia non è stato dei migliori. Mentre la madre era nel Bel Paese per cercare lavoro, lui fu costretto a rimanere con il padre, che beveva e lo lasciava da solo. Una sera la madre con una scusa gli chiese una foto, che invece gli sarebbe poi servita per il passaporto per portarlo con sé in Italia. Per evitare di essere trovati dal padre per un po' di tempo hanno dovuto nascondersi, spostandosi di frequente. Ed ora questa storia potrebbe entrare al GF Vip 7.