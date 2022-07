Sanremo, Gianni Morandi con Amadeus: conduttore!

ROMA - "Al prossimo Festival di Sanremo per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi". È ufficiale, l'annuncio l'ha dato in diretta al Tg1 delle 20 Amadeus che ha svelato come il cantante sarà il co-conduttore che all'Ariston presenterà il Festival della canzone italiana, in programma nel 2023 dal 7 all'11 febbraio.