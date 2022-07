Guenda Goria trasportata in ospedale: come sta l'ex gieffina

Notte da incubo per Guenda Goria: l'ex gieffina è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale per una gravidanza extrauterina. A rivelare cos'è sucesso è stata lei stessa, che ha tenuto aggiornati i suoi followers con delle Instagram stories, dove ha raccontato l'accaduto. "Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza". La figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta sta provando ad avere un figlio con il compagno Mirko Gancitano.