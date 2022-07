Il Gladiatore Russell Crowe torna al Colosseo: "Guardate ragazzi, il mio vecchio ufficio"

ROMA - Il Gladiatore per eccellenza è tornato nella location che più gli si addice: il Colosseo. Russell Crowe, l’attore neozelandese che tra i maggiori film di successo ha interpretato proprio il personaggio di Massimo Decimo Meridio nel film diretto nel 2000 da Ridley Scott, si trova a Roma. Tra un ciak e l’altro di 'The Pope’s Exorcist', in cui interpreta padre Amorth, Russell Crowe va in giro centro della città e ne approfitta per visitare i luoghi simbolo della Capitale. Un tweet in particolare infiamma i social: “Taking the kids to see my old office”, ovvero “Sto portando i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”. Ad accompagnare le sue parole c’è una foto: un selfie con tutta la famiglia e con la fidanzata Britney Theriot il maestoso Colosseo alle loro spalle. La famiglia Crowe si è spostata verso la fontana di Trevi, definita dall'attore originario di Wellington come “uno dei miei luoghi preferiti nell’universo”, ha sentenziato sui social il 58enne, seguito su Twitter da 2,8 milioni di followers. Ieri sera la famiglia, insieme ad alcuni amici, ha cenato all'Antica Pesa a Trastevere, ristorante che Leonardo Di Caprio fece aprire, anni fa, alle 18 - aveva un volo alle 20 - pur di gustare una vera mozzarella italiana.