La sorella di Ilary Blasi zittisce tutti: l'ultima frecciata di Melory

Con la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi è salita alla ribalta pure Melory, la sorella minore della conduttrice Mediaset. La ragazza - che non fa parte del mondo dello spettacolo ma è molto attiva su Instagram - è stata presa di mira da alcuni haters che hanno criticato ingiustamente la sua famiglia. "Tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e anche il mantenimento, volate basso che è meglio famiglia Blasi!", ha scritto con rabbia un utente. La replica di Melory non si è fatta attendere: "Ma te la smetti di dire st****ate? Qual è il tuo problema?". Ora ha condiviso un'altra frecciatina che non è passata inosservata ai follower più attenti...