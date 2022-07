Pierpaolo Pretelli nella bufera: le battute su alcune fan non sono piaciute

Pierpaolo Pretelli è tornato a far parlare di sé a causa di alcune sue frasi pronunciatedurante un’esibizione dal vivo a Maratea. Il compagno di Giulia Salemi è stato il mattatore di un evento dova ha intrattenuto il pubblico con alcune battute, ma proprio una di queste ha creato disappunto e sollevato il malumore di molti anche sul web. L'ex gieffino ha raccontato di essersi accorto di avere tantissime fan mature. Una constatazione che ha fatto da quando ha iniziato a far parte del cast di Domenica In .

L'ironia di Pretelli che non è piaciuta

Alla domanda come mai sia stato possibile, Pretelli ha replicato che probabilmente le sessantenni fanno parte del pubblico medio della trasmissione condotta da Mara Venier. Proseguendo Pretelliè ha rivelato un retroscena, comune a tutte le serate che fa nelle discoteche, dove si ritrova spesso in prima fila solo signore sulla sessantina che fanno video, dirette e urlano davanti al loro idolo. Nel suo racconto però l'ex gieffino ha parlato di "sessantenni assatanate". Parole che sono state subito additate come sessiste e discriminanti. Al momento non c'è stata alcunea reazione da parte dell'ex di Ariadna Romero.