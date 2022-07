Maneskin: due nomination agli MTV Video Music Awards 2022

Maneskin inarrestabili. Al rientro negli Stati Uniti per partecipare al Lollapalooza di Chicago, la band ha aggiunto due nuovi significativi traguardi. In primis il gruppo ha raggiunto ancora una volta la posizione #1 nella U.S. Alternative radio grazie all'ultimo singolo "Supermodel", diventato il terzo brano della band in meno di un anno (dopo "Beggin'" e "I wanna be your slave") ad arrivare alla vetta di una o più classifiche rock di Billboard. Poi ha ottenuto due nuove nomination agli MTV VMA 2022 nelle categorie Best New Artist e Best Alternative Video (per "I wanna be your slave"). Per celebrare entrambi i risultati, Damiano David e compagni hanno pubblicato un video live di "Supermodel", registrato durante il concerto al Circo Massimo di Roma, dove si sono esibiti davanti a 70mila fan.