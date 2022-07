GF Vip Party 7, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli saranno i nuovi conduttori: il rumor

Mentre fervono i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip , alcune indiscrezioni anticipate dal portale TvBlog rivelano i nuovi conduttori del GF Vip Party. Il format in onda su Mediaset Infinity quest'anno dovrebbe avere due conduttori d'eccezione, ovvero Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli . Secondo il portale sarebbe già stata scelta la coppia che condurrà la trasmissione a latere del reality show, che andrà in onda il lunedì ed il venerdì sera ( dal 19 settembre). In concomitanza con la diretta del Grande Fratello Vip, si commenteranno i fatti ed i nuovi protagonisti.

Pieparolo Pretelli e Soleil Sorge: i lavori in tv

Dopo la fine della quinta edizione del GF Vip, Pierpaolo Pretelli (ex di Ariadna Romero) non è certo stato con le mani in maano. Si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show e Domenica In, a cui ha aggiunto anche l'uscita di alcuni brani musicali. Il fidanzato di Giulia Salemi è apprezzatissimo dal grande pubblico televisivo, così come Soleil Sorge, che dopo aver catalizzato l'attenzione della sesta edizione del reality con la 'chimica artistica' per Alex Belli, ha assunto il ruolo di giudice a La Pupa e Il Secchione Show, per poi approdare in Honduras all'Isola dei Famosi come ospite insieme a Vera Gemma.