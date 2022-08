Infortunio per Damiano dei Maneskin a Chicago: cos'è successo

Damiano David e l'infortunio al Lollapalooza Festival

Sia il frontman che la bassista romana sono scesi tra la folla, ma qualcosa è andato storto. La band ha infatti scritto su Instagram: "La folla era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'". Damiano dei Maneskin si è infortunato ad una spalla durante il concerto. Al momento non è chiaro cosa sia realmente successo, ma su Instagram David si è fatto immortalare mentre cantava "I wanna be your slave" con il ghiaccio tra le mani appoggiato alla spalla. Ed anche nell'ultimo post pubblicato dalla band si vede il cantate con una fascia alla spalla. Pare però che non sia nulla di grave.